10:32 | Хоккей — НХЛ

Радулов съел банан на матче с "Рейнджерс"

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Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов съел банан в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (1:2). 32-летний спортсмен успел перекусить, когда сидел на скамейке запасных.

– Хорошо, это просто банан, – написал официальный Твиттер НХЛ.

 

– Когда тебе нужен калий прямо сейчас, – написала одна из подписчиц.

 

В текущем сезоне Радулов сыграл в 11 матчах и заработал 16 (8+8) очков.

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