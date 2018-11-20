Радулов съел банан на матче с "Рейнджерс"

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов съел банан в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (1:2). 32-летний спортсмен успел перекусить, когда сидел на скамейке запасных.
– Хорошо, это просто банан, – написал официальный Твиттер НХЛ.
Well this is just 🍌s. pic.twitter.com/j0qFLELmFn– NHL (@NHL) 20 ноября 2018 г.
– Когда тебе нужен калий прямо сейчас, – написала одна из подписчиц.
When you need potassium RIGHT NOW.– Michele G. (Go Bruins!) 🏒💛🖤💛🏒 (@MicheleMyBell71) 20 ноября 2018 г.
В текущем сезоне Радулов сыграл в 11 матчах и заработал 16 (8+8) очков.
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