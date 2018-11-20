Радулов съел банан на матче с "Рейнджерс"

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов съел банан в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (1:2). 32-летний спортсмен успел перекусить, когда сидел на скамейке запасных.

– Хорошо, это просто банан, – написал официальный Твиттер НХЛ.

– Когда тебе нужен калий прямо сейчас, – написала одна из подписчиц.

When you need potassium RIGHT NOW. – Michele G. (Go Bruins!) 🏒💛🖤💛🏒 (@MicheleMyBell71) 20 ноября 2018 г.

В текущем сезоне Радулов сыграл в 11 матчах и заработал 16 (8+8) очков.