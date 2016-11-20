Радулов сделал ассистентский дубль в победной игре с "Торонто"

"Монреаль" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Торонто" со счетом 2:1. Голами в составе "Канадиенс" отметились Пол Байрон и Алекс Гальченюк, а форвард Александр Радулов стал автором двух результативных передач.

В параллельных играх две передачи Антона Слепышева помогли "Эдмонтону" победить в гостях "Даллас" со счетом 5:2, а "Флорида" нанесла на выезде поражение "Оттаве" – 4:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Торонто" – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Байрон - 7 (Уэбер, РАДУЛОВ), 15:45 - 1:0. Гальченюк - 7 (бол., РАДУЛОВ, Уэбер), 20:32 - 2:0. Нюландер - 6 (бол., Комаров, Мэттьюс), 28:47 - 2:1.

Вратари: Прайс - Андерсен (58:16).

Штраф: 15 - 12.

Броски: 29 (14+7+8) - 32 (9+12+11).

Наши: Радулов (14:33/1+1), Емелин (23:24/3/+1), Марков (24:24/1/0) – Сошников (10:00/1/0), Зайцев (26:18/3/-1).

Монреаль. Centre Bell.

"Даллас" – "Эдмонтон" – 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Голы: Макдэвид - 6, 2:57 - 0:1. Питлик - 6 (Каджула, Хендрикс), 11:36 - 0:2. Клефбом - 2 (СЛЕПЫШЕВ, Драйзайтль), 25:21 - 0:3. Макдэвид - 7 (Пульюярви, Беннинг), 26:17 - 0:4. Ивз - 9 (бол.), 35:37 - 1:4. Джей. Бенн - 5 (бол., Клингберг, Спецца), 36:47 - 2:4. Макдэвид - 8 (Пульюярви, СЛЕПЫШЕВ), 46:51 - 2:5.

Вратари: Лехтонен (Ниеми, 26:17) - Тальбо.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 33 (11+12+10) - 29 (10+5+14).

Наши: - - Слепышев.

Даллас. American Airlines Center.

"Оттава" – "Флорида" – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Ягр - 2 (Барков, Яндл), 0:25 - 0:1. Йокинен - 1 (Барков, Ягр), 12:00 - 0:2. Маршессо - 9 (Димерс, Трочек), 35:05 - 0:3. Паго - 2 (Террис, Дзингел), 44:45 - 1:3. Маккензи - 2 (Ягр), 49:16 - 1:4.

Вратари: Андерсон - Луонго.

Штраф: 0 - 4.

Броски: 40 (15+12+13) - 23 (8+8+7).

Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).