Радулов с колена поразил ворота "Эдмонтона". Видео

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Эдмонтоном". В первом периоде форвард поразил ворота "Ойлерз" броском с колена, замкнув передачу Тайлера Сегина.
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Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Эдмонтоном". В первом периоде форвард поразил ворота "Ойлерз" броском с колена, замкнув передачу Тайлера Сегина.
Vasek
а Раду топ
01:45
Vasek
нефтяное дерби?! =)) Эдмонтону пора на рынок обменов выходить и укреплять деф-линию, обменяв донного РНХ
01:45
Adios Amigos R...
А потом ответку отдал Сегину. Ну и ещё между делом Бенну помог забить. Вдохновение....))
00:31