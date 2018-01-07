00:24 | Хоккей — НХЛ

Радулов с колена поразил ворота "Эдмонтона". Видео

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Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Эдмонтоном". В первом периоде форвард поразил ворота "Ойлерз" броском с колена, замкнув передачу Тайлера Сегина.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Vasek

а Раду топ

01:45

Vasek

нефтяное дерби?! =)) Эдмонтону пора на рынок обменов выходить и укреплять деф-линию, обменяв донного РНХ

01:45

Adios Amigos R...

А потом ответку отдал Сегину. Ну и ещё между делом Бенну помог забить. Вдохновение....))

00:31