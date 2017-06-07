17:34 | ХОККЕЙ — НХЛ

Радулов развелся с женой

Дарья ДМИТРИЕВА. Фото Instagram
Дарья ДМИТРИЕВА. Фото Instagram
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Как стало известно "СЭ", нападающий "Монреаля" Александр Радулов развелся с женой, известной гимнасткой Дарьей Дмитриевой.

По данным нашего издания, подписание 30-летним форвардом нового контракта с "Канадиенс" затянулось именно из-за потенциального разрыва отношений с Дмитриевой.

1 июля Радулов может стать неограниченно свободным агентом. В прошедшем сезоне на его счету было 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+10" и 7 (2+5) очков в 6 играх плей-офф.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Bache Gabrielsen

karlikf1: Чувак, сейчас полно мужиков и при деньгах и вполне себе неплохо выглядящих. Впрочем, это их личное дело, с кем жить, а с кем - нет.

18:20

karlikf1

Slim Taller 17:49, мужик и не должен быть красивым. Если он мужик в прямом смысле этого слова, а не из "этих", к которым я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду толерантным. Что нас делает "красивыми" в бабьих глазах - деньги. Баба и чёрта полюбит, если тот при деньгах. ____ Вот и вся философия насчёт того, кто там красивый, а кто небритый и беззубый.

18:16

EVIL915

Конечно же - новость спорта №1! Гимнастка устроила Радулову сдачу ГТО в кровати, а Саша завалил...

18:05

Czechplayer

"этот АД наконец-то закончился" - про Радула в точку сказано)) Поздно дошло до девушки, с кем связалась.

17:51

Slim Taller

Небритая,беззубая рожа Радулова можно подумать образец красоты.

17:49

dmitriy_u_o_71

новость дня

17:49

spetrov

Александр, с новыми силами в светлое будущее Habs! :)

17:48

karlikf1

И эта тоже с набитым ботексом клювом! Ну, что за уродство, а!

17:44