Радулов рассказал всю правду о разводе с Дмитриевой

Нападающий "Далласа" Александр Радулов в интервью "СЭ" рассказал о своем разводе с Дарьей Дмитриевой. Пара развелась в июне 2017 года, прожив вместе менее двух лет.

- Расскажите, наконец, правду про ваш развод Дарьей Дмитриевой?

- Да кому это интересно?

- Всем. Тем более, Дарья дала большое интервью, вы же отмалчивались.

- Я не хочу много говорить об этом. У меня есть сын Макар, которого я очень сильно люблю, а ворошить прошлое не стоит. Любой момент в жизни – это урок, из которого ты делаешь выводы. Ничего уже не вернуть, не исправить.

- Кто виноват?

- Все виноваты. Вы же женаты? Прекрасно понимаете, о чем я говорю. Это вопрос "химии". Ну так бывает, что тут поделаешь. На самом деле, обычная житейская ситуация. Я очень благодарен Даше за сына, за то время, что мы были вместе, но сейчас наши пути разошлись.

- Заговорил об этом по двум причинам. О вашей свадьбе много писали, так что хотелось бы поставить точку. Кроме того, говорят, что ваш спад в части прошлого сезона был связан именно с разводом. Вы психовали, что Макара могут не отпускать к вам в Америку.

- Я же нормальный человек, нормальный отец и очень скучаю по сыну. Конечно, это были непростые времена. Но сейчас вот что хочу сказать – мы пришли с Дашей к единой позиции, никаких проблем нет. На этом и поставим точку. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью скоро на "СЭ"