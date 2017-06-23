Радулов просит у "Монреаля" контракт в 42 миллиона на 6 лет

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн в своем Твиттере сообщил, что российский нападающий Александр Радулов потребовал у "Монреаля" шестилетний контракт на сумму 42 миллиона долларов. При этом журналист отметил, что клуб ни за что не согласится на такие условия. В текущем сезоне 30-летний россиянин в 65 матчах набрал 47 (15+32) очков.

Отметим, что "Монреаль" не стала защищать Радулова на драфте расширения, но "Вегас" не забрал его.