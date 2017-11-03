Радулов признан третьей звездой матча с "Виннипегом"

"Виннипег" обыграл "Даллас" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Третьей звездой встречи стал нападающий "Звезд" Александр Радулов. Россиянин забросил свою пятую шайбу в сезоне и продлил голевую серию до четырех игр подряд.

Лучшим игроком встречи стал нападающий "Джетс" Марк Шайфли, оформивший хет-трик. Форвард Патрик Лайне, отличившийся голом, стал второй звездой матча.

Радулов попал под мощный силовой прием Бафлина. Видео //

Радулов забил в четвертом матче подряд! Видео