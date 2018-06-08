Радулов поздравил Овечкина, Кузнецова и Орлова с победой в Кубке Стэнли

Нападающий "Далласа" Александр Радулов поздравил российских игроков "Вашингтона" с победой в Кубке Стэнли. В финале "Столичные" победили "Вегас" со счетом 4-1 в серии. Напомним, за "Вашингтон" выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов.

– Кузя, рад за тебя, красавец! Наслаждайся, Дмитрий Орлов! С победой, Александр Овечкин, – написал Радулов в Инстаграме.