14:46 | Хоккей — НХЛ

Радулов поздравил Овечкина, Кузнецова и Орлова с победой в Кубке Стэнли


Нападающий "Далласа" Александр Радулов поздравил российских игроков "Вашингтона" с победой в Кубке Стэнли. В финале "Столичные" победили "Вегас" со счетом 4-1 в серии. Напомним, за "Вашингтон" выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов.

– Кузя, рад за тебя, красавец! Наслаждайся, Дмитрий Орлов! С победой, Александр Овечкин, – написал Радулов в Инстаграме.

 

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Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин, Кузнецов и Орлов - чемпионы!
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