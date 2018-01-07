Радулов пошутил над Клингбергом по поводу поражения Швеции в финале молодежного ЧМ

Нападающий "Далласа" Александр Радулов после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Эдмонтоном" (5:1) пошутил над товарищем по команде Йоном Клингбергом. По словам россиянина, защитник был очень зол, так как молодежная сборная Швеция проиграла Канаде (1:3) в финале молодежного чемпионата мира. Клингберг в прошедшей встрече, как и Радудов, набрал 3 (1+2) очка.

– Швеция проиграла вчера. Думаю, что он был очень зол, поэтому выдал сегодня такой матч, – приводит слова Радулова bardown.com.

– Эдмонтон находится в Канаде, не так ли?, – ответил Клингберг.

– Это хороший день, чтобы бать канадцем, – добавил капитан "Далласа" Джейми Бенн.

Напомним, что Радулов в составе молодежной сборной России дважды устапал Канаде в финале чемпионата мира в 2005 и 2006 годах.