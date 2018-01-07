Радулов пошутил над Клингбергом по поводу поражения Швеции в финале молодежного ЧМ

Нападающий "Далласа" Александр Радулов после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Эдмонтоном" (5:1) пошутил над товарищем по команде Йоном Клингбергом. По словам россиянина, защитник был очень зол, так как молодежная сборная Швеция проиграла Канаде (1:3) в финале молодежного чемпионата мира. Клингберг в прошедшей встрече, как и Радудов, набрал 3 (1+2) очка.
– Швеция проиграла вчера. Думаю, что он был очень зол, поэтому выдал сегодня такой матч, – приводит слова Радулова bardown.com.
– Эдмонтон находится в Канаде, не так ли?, – ответил Клингберг.
– Это хороший день, чтобы бать канадцем, – добавил капитан "Далласа" Джейми Бенн.
Напомним, что Радулов в составе молодежной сборной России дважды устапал Канаде в финале чемпионата мира в 2005 и 2006 годах.
NF
Радулов, видимо, не понимает, что это над ним впору шведам шутить...
12:32
PvsZ
РадуДов :)))
12:31
.BattleFish.
ахахахахахаха с Рождеством редакцию)))
12:24
kikebuster
"...дважды устапал Канаде. "
12:15
Тропическая гемангиома Мовсисяна
бухать надо меньше)))
12:14
Igrok Igorek
"...чтобы бАть канадцем" - буква пропущена?
11:32