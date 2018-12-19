Радулов помог "Далласу" прервать серию поражений

"Даллас" обыграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Старз" прервал четырехматчевую серию поражений.

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов отметился голевой передачей, а его одноклубник и соотечественник Антон Худобин сыграл 6 минут 23 секунды и отразил все 3 броска.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Калгари" - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Бенн - 14 (Сегин, Радулов), 12:15 - 1:0. Факса - 6 (Ганзал, Питлик), 37:17 - 2:0.

Вратари: Бишоп (Худобин, 33:37, Бишоп, 40:00) - Риттих (58:26).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 28 (14+12+2) - 24 (6+6+12).

Наши: Гурьянов (10.21/1/0), Ничушкин (10.10/3/0), Радулов (21.36/1/+1) - -.

19 декабря. Даллас. American Airlines Center.