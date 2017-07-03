Радулов подписал 5-летний контракт с "Далласом"

Как и предполагал "СЭ", нападающий Александр Радулов подписал контракт с "Далласом", информирует официальный сайт клуба.
Соглашение рассчитано на пять лет, а его сумма составляет 31,25 миллиона долларов.
В прошлом сезоне на счету Радулова 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и (2+5) очков в 6 играх плей-офф в составе "Монреаля".
Радулов - в "Далласе". Почему "Монреаль" обречен
The Dallas Stars have signed forward Alexander Radulov to a five-year, $31.25-million contract. https://t.co/Nf1f6FUAxm– Dallas Stars (@DallasStars) 3 июля 2017 г.
shurikfromkaragay
теперь, видимо Маркова, подпишет Монреаль
19:42
Якут Хан
Убойная связка намечается! Лишь бы пресловутая химия нашлась))) По деньгам мало, лямов 8 минимум стоит этот парень выжигающий лед перед собой.
19:42
xantr
Бенн - Сегин - Радулов уже жду не дождусь как они будут разрывать наконец-то у Сани будут партнеры его уровня =)
19:38
ADMIRAL(495)
да ну..
19:34
Восставший из пепла
Неплохо РАД! Только с кем там играть?!
19:34