19:24 | Хоккей — НХЛ

Радулов подписал 5-летний контракт с "Далласом"

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Как и предполагал "СЭ", нападающий Александр Радулов подписал контракт с "Далласом", информирует официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет, а его сумма составляет 31,25 миллиона долларов.

В прошлом сезоне на счету Радулова 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и (2+5) очков в 6 играх плей-офф в составе "Монреаля".

Радулов - в "Далласе". Почему "Монреаль" обречен

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shurikfromkaragay

теперь, видимо Маркова, подпишет Монреаль

19:42

Якут Хан

Убойная связка намечается! Лишь бы пресловутая химия нашлась))) По деньгам мало, лямов 8 минимум стоит этот парень выжигающий лед перед собой.

19:42

xantr

Бенн - Сегин - Радулов уже жду не дождусь как они будут разрывать наконец-то у Сани будут партнеры его уровня =)

19:38

ADMIRAL(495)

да ну..

19:34

Восставший из пепла

Неплохо РАД! Только с кем там играть?!

19:34