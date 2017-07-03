Радулов подписал 5-летний контракт с "Далласом"

Как и предполагал "СЭ", нападающий Александр Радулов подписал контракт с "Далласом", информирует официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет, а его сумма составляет 31,25 миллиона долларов.

В прошлом сезоне на счету Радулова 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и (2+5) очков в 6 играх плей-офф в составе "Монреаля".

Радулов - в "Далласе". Почему "Монреаль" обречен