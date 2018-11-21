Радулов - Панарину: "Скажи, что едешь к нам в "Даллас"

Две российские звезды НХЛ, форварды "Коламбуса" и "Далласа" Артемий Панарин и Александр Радулов провели совместный прямой эфир в Инстаграме.

Радулов: Надо начинать разрывать инстаграм. Че ты, давай скажи всем, что ты к нам едешь на следующий год. Ха-ха.

Панарин: Ха-ха. Так вон у тебя в большинстве Сегин. У него с обменом? У него без обмена по-любому.

Радулов: Да разберемся, будем в пять нападающих играть.

Панарин: В пять-то можно. Ты иди сам в центре играй.

Радулов: Ха-ха. Я под ворота пойду. Отдам тебе свою позицию. Пойду постою.

Панарин: Да конечно, отдашь ты мне. Я знаю, как это работает. Чуть только что-то не пошло с этого края – иди-ка ты нафиг.

Полная версия разговора Радулова и Панарина