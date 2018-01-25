Радулов отлично играет и в баскетбол. Видео

"Даллас" в своем официальном Твиттере опубликовал видео встречи нападающего команды Александра Радулова с представителями с представителями шоу-команды "Гарлем Глоубтроттерс". Российский хоккеист продемонстрировал свои баскетбольные умения, забросил трехочковый, а также отправил мяч в кольцо с помощью клюшки.

Напомним, что в этом сезоне форвард провел 49 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (20+27) очков.