Радулов – о матче с "Эдмонтоном": "Проигрывать – это отстой"

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов разочарован поражением в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Эдмонтона" (4:5). По словам форварда, который в этой встрече набрал три (1+2) очка, команда должна перестроиться.

Отметим, что победная шайба, автором которой стал нападающий "Ойлерз" Мэттью Беннинг, залетела в ворота после рикошета от конька Радулова.

– Это было тяжелое поражение, что расстраивает. "Даллас" сражался, был настойчив, но это спорт, в котором случаются удачные рикошеты, – приводит пресс-служба "Старз" слова Радулова. – Мы должны перестроиться, потому что завтра нам предстоит еще одна игра.

Все вместе мы сможем справиться с этим. Неважно, кто забросил или сделал голевую передачу. Главное, что команда проиграла. Проигрывать – это отстой.

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