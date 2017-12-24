Радулов не упал, Кучеров опять забил. Как отличились российские игроки этой ночью

В ночь на воскресенье в НХЛ состоялись 13 матчей регулярного чемпионата.

Форвард "Тампа-Бэй" Никита Кучеров забросил 24-ю шайбу в сезоне в матче против "Миннесоты" и вышел в единоличные лидеры снайперской гонки НХЛ.

Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов отметился голом в ворота "Аризоны". Эта шайба стала для него 8-й в сезоне.

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов забросил соотечественнику из "Коламбусу" Сергею Бобровскому от синей линии и набрал 16-е (5+11) очко в 36 матче в этом сезоне.

Свою первую шайбу в этом чемпионате забросил защитник "Нэшвилла" Алексей Емелин. Ворота "Далласа" он поразил уже на 34-й секунде встречи.

Нападающий "Далласа" Александр Радулов помог своей команде одолеть "Нэшвилл" в серии буллитов. Россиянин эффектно реализовал свою попытку (и не упал).

Форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич отметился передачей в матче против "Торонто".

Лидер "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко не смог забить "Ванкуверу", но сделал результативный пас.