10:35 | Хоккей — НХЛ

Радулов не смог завершить игру после жуткого толчка на борт. Видео

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Нападающий "Далласа" Александр Радулов получил травму в середине второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе" (6:0). Он выходил один на один с голкипером, но защитник "Шаркс" Джастин Браун то ли толкнул его, то ли жестко поставил корпус. Форвард врезался в борт и после этого ушел в раздевалку. Больше на площадке не появлялся.

Радулов в этом матче провел 9 минут и сделал одну результативную передачу.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Весёлый©

В оф. твитере Далласа пишут, что всё норм и невыход был профилактической мерой.

11:48

nailsh78

Zwolle - идем на каток сходим покажу

11:30

Zwolle

А где там был толчок, извините!?

11:15