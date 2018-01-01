Радулов не смог завершить игру после жуткого толчка на борт. Видео

Нападающий "Далласа" Александр Радулов получил травму в середине второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе" (6:0). Он выходил один на один с голкипером, но защитник "Шаркс" Джастин Браун то ли толкнул его, то ли жестко поставил корпус. Форвард врезался в борт и после этого ушел в раздевалку. Больше на площадке не появлялся.
Радулов в этом матче провел 9 минут и сделал одну результативную передачу.
A couple of looks at Radulov vs AAC boards 2/2#SJSvsDAL #DallasStars #GoStars #StarsGIFs pic.twitter.com/9aIB00jqaQ– ⭐️RoxStar⭐️ (@RoxStar) 1 января 2018 г.
Материалы других СМИ
Весёлый©
В оф. твитере Далласа пишут, что всё норм и невыход был профилактической мерой.
11:48
nailsh78
Zwolle - идем на каток сходим покажу
11:30
Zwolle
А где там был толчок, извините!?
11:15