Радулов не смог завершить игру после жуткого толчка на борт. Видео

Нападающий "Далласа" Александр Радулов получил травму в середине второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе" (6:0). Он выходил один на один с голкипером, но защитник "Шаркс" Джастин Браун то ли толкнул его, то ли жестко поставил корпус. Форвард врезался в борт и после этого ушел в раздевалку. Больше на площадке не появлялся.

Радулов в этом матче провел 9 минут и сделал одну результативную передачу.