22:31 15 января | Хоккей — НХЛ

Радулов на замахе обыграл Худобина и забил "Бостону". Видео

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Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов забросил 17-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Бостоном". Для 31-летнего форварда это 40-е (17+23) очко в сезоне в 45-й встрече.

Во втором периоде форвард после розыгрыша вбрасывания был первым на отскоке. Завладев шайбой, он на замахе обыграл соотечественника Антона Худобина и поразил ворота "Брюинз". 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Весёлый©

Не могу точно пояснить, но "Даллас" не нужен в плей-офф. Команда каких-то "положенцев", понизивших Бишопа до статуса "днаря". Как-то сложилось, что самый симпатичный из них - Хич.

22:43 15 января