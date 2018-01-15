Радулов на замахе обыграл Худобина и забил "Бостону". Видео

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов забросил 17-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Бостоном". Для 31-летнего форварда это 40-е (17+23) очко в сезоне в 45-й встрече.

Во втором периоде форвард после розыгрыша вбрасывания был первым на отскоке. Завладев шайбой, он на замахе обыграл соотечественника Антона Худобина и поразил ворота "Брюинз".