22:14 14 июня | Хоккей — НХЛ

Радулов может получить контракт на 6,5 миллиона долларов в "Монреале"

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Нападающий Александр Радулов ведет переговоры с "Монреалем" по новому контракту, сообщает Sportsnet. Отмечается, что стороны могут договориться в ближайшие дни.

Россиянин может получить соглашение на 4-5 лет с зарплатой от 6 до 6,5 миллиона долларов за сезон. В минувшем сезоне 30-летний хоккеист провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 54 (18+36) очка. Также на его счету 7 (2+5) очков в 6 встречах плей-офф.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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.BattleFish.

В принципе все адекватно, но при условии, что Саша будет также жечь в плове!

18:09

Долго наблюдал за идиотами на эт

какие 5 лет? 2 года максимум, Cашку тагильского надо в тонусе держать))))

22:35 14 июня