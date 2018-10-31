Радулов - монреальским журналистам: "Говорите с Бержевеном"

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля" (4:1) отказался общаться с монреальскими журналистами. Единственная фраза, которую он произне, была: "Говорите с Бержевеном".

Напомним, что Радулов выступал ранее за "Канадиенс", но в сезоне-2016/17 он не смог договориться о новом контракте

Недавно генеральный менеджер "Монреаля" Майк Бержевен обвинил Радулова в срыве переговоров.

Менеджер "Монреаля" наехал на Радулова. Лучше бы промолчал – за умного сошел