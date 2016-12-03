Радулов избежал серьезной травмы в матче с "Сан-Хосе"

Форвард "Монреаля" Александр Радулов смог избежать серьезной травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" (1:2). В конце третьего периода форвард "акул" Логан Кутюр случайно угодил клюшкой под шлем россиянину, за что был удален. Сам же Радулов покинул площадку, держась рукой за окровавленное лицо. Как сообщает пресс-служба клуба, российскому хоккеисту наложили несколько швов.

- Момент попадания клюшкой в лицо выглядел страшно, но со мной все в порядке, - отметил Радулов. - Таков хоккей.