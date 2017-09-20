Радулов и Гурьянов помогли "Далласу" обыграть "Сент-Луис"

"Нэшвилл" выиграл в овертайме у "Флориды" в предсезонном матче. В другой встрече "Даллас" переиграл "Сент-Луис".

Российские нападающие "Старз" Александр Радулов и Денис Гурьянов отметились голевыми передачами. В составе "Блюз" одну заброшенную шайбу на свой счет записал 18-летний россиянин Клим Костин.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Нэшвилл" - "Флорида" - 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

"Даллас" - "Сент-Луис" - 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)