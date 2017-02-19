Радулов хочет продлить контракт с "Монреалем" на шесть лет

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов хочет подписать с клубом долгосрочный контракт, сообщает Sportsnet. 30-летний российский форвард заинтересован в соглашении на шесть лет, однако у клуба есть другие варианты.
"Монреаль" планирует рассмотреть контракт с игроком на 5-6 лет с зарплатой в 4,5 или 5 миллионов долларов за сезон. Другой вариант заключается в трехлетнем соглашении на 21 миллион долларов. Отмечается, что главной проблемой долгосрочного контракта может стать возраст хоккеиста – 5 июля Радулову исполнится 31 год.
В текущем сезоне Радулов провел 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 (14+28) очка.
bezik
а в чем проблема. Ему будет 31. До 37 сейчас почти все играют, а уж если 6 на 30 млн - для Канадиенс это отлично. Правда вначале надо Гальченюка подписать и смотреть по потолку. Еще через год Прайса продлять и, как говорят, не меньше 10 в год, т.е. 50 на 5 где-то. Маркова продлевать будут где-то 5млн за 2 года, думаю. А Плеканеца вообще не факт, что стоит, через год
19:06