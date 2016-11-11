Радулов, Емелин и Марков набрали очки в победной игре с "Лос-Анджелесом"

"Монреаль" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес" со счетом 4:1. Российские хоккеисты "Канадиенс" Александр Радулов, Алексей Емелин и Андрей Марков сделали по результативной передаче.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" – "Лос-Анджелес" – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы: Байрон - 4 (РАДУЛОВ, ЕМЕЛИН), 7:48 - 1:0. Кэрр - 1 (МАРКОВ, Митчелл), 13:53 - 2:0. Дано - 4 (Петри, Пачоретти), 29:37 - 3:0. Тоффоли - 4 (бол., Копитар, Картер), 51:57 - 3:1. Гальченюк - 6 (п.в., Болье, Пачоретти), 58:11 - 4:1.
Вратари: Прайс - Будай (58:04 - 58:11).
Штраф: 10 - 4.
Броски: 23 (13+5+5) - 24 (6+7+11).
Наши: Радулов (14:42/3/+1), Емелин (22:32/0/+1), Марков (21:22/1/+2) – -
Монреаль. Centre Bell.