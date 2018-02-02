Раанта пропустил матч с "Далласом" из-за аварии

Голкипер "Аризоны" Антти Раанта попал в автомобильную аварию в день матча регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа" (1:4), сообщает в своем Твиттере колумнист Крейг Морган. Отмечается, что финн не получил никаких физических повреждений.

Главный тренер команды Рик Точет был проинформирован об инциденте лишь перед началом встречи и принял решение выпустить с первых минут Скотта Уэджвуда в качестве меры предосторожности.

В этом сезоне Раанта сыграл в 28 матчах регулярки, одержал 8 побед, при проценте отраженных бросков 91,9.