Пятеро россиян пройдут преддрафтовый "комбайн" НХЛ

В Баффало стартовал традиционный преддрафтовый "комбайн" НХЛ. В ближайшие пять дней на арене "Сэйбрз" юниоры, претендующие на выбор на драфте-2017, проведут собеседования с представителями каждой команд лиги, пройдут медосмотр и тестирование физической формы.

В мероприятии примут участие пятеро россиян – бронзовых призеров ЮЧМ-2017: вратарь "Грин-Бэй Гэмблерз" Максим Жуков, защитник "Гельф Сторм" Дмитрий Саморуков, нападающий "Драммондвилль Вольтижер" Павел Колтыгин и форварды московского "Динамо" Клим Костин и Алексей Липанов.

В "комбайне" также будут участвовать лидеры рейтинга Центрального скаутского агентства НХЛ Нолан Патрик, Нико Хишер и Габриэл Виларди. (Евгений БЕЛОУСОВ)