Пять россиян вошли в топ-100 вратарей в истории НХЛ по версии The Hockey News

Журнал The Hockey News опубликовал свой список, в который вошли 100 лучших вратарей в истории НХЛ. Первые пять мест заняли канадцы Терри Савчак, Патрик Руа, Мартин Бродер, Жак Плант, а также чех Доминик Гашек.

В топ-100 попали пятеро россиян: Сергей Бобровский (46-е место), Евгений Набоков (56-е), Николай Хабибулин (58-е), Илья Брызгалов (92-е) и Семен Варламов (95-е).

Отметим, что Бобровский является первым и единственным российским вратарем в истории НХЛ, получившим приз лучшему голкиперу по итогам регулярного первенства (2013-й и 2017-й год).

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