Пять россиян "Колорадо". Каменев сыграет с Якуповым против "Вашингтона"

"Колорадо" объявил состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона". Напомним, что в этой встрече за "Эвеланш" дебютирует нападающий Владислав Каменев.
21-летний россиянин сыграет в одном звене с Наилем Якуповым и Свеном Андригетто. Вернулся в состав защитник Никита Задоров, также примет участие в этой встрече Андрей Миронов. Ворота "Колорадо" будет защищать Семен Варламов.
Game #️⃣1️⃣7️⃣#GoAvsGo pic.twitter.com/y0FHzORozw– Colorado Avalanche (@Avalanche) 16 ноября 2017 г.
- Семен Варламов
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Колорадо Эвеланш
- Наиль Якупов
- Владислав Каменев
- Никита Задоров
- Андрей Миронов
- Свен Андригетто
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