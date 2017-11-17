Пять россиян "Колорадо". Каменев сыграет с Якуповым против "Вашингтона"

"Колорадо" объявил состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона". Напомним, что в этой встрече за "Эвеланш" дебютирует нападающий Владислав Каменев.

21-летний россиянин сыграет в одном звене с Наилем Якуповым и Свеном Андригетто. Вернулся в состав защитник Никита Задоров, также примет участие в этой встрече Андрей Миронов. Ворота "Колорадо" будет защищать Семен Варламов.