10:32 | Хоккей — НХЛ

Путин поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли


Президент РФ Владимир Путин поздравил капитана "Вашингтона"  Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли. В финальной серии "Кэпиталз" обыграли в пяти матчах "Вегас".

– Наконец-то, он стал обладателем Кубка Стэнли, я его поздравляю, также как и всю его команду, в которой он играет, – цитирует ТАСС Путина. – Это большое достижение для его команды в мировом хоккее.

Он выражал желание вернуться даже в Россию, здесь играть, но контрактные его обязательства не позволили ему это сделать. Но, на самом деле, может быть это неплохо для его карьеры.

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