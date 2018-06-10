Путин поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли

Президент РФ Владимир Путин поздравил капитана "Вашингтона" Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли. В финальной серии "Кэпиталз" обыграли в пяти матчах "Вегас".

– Наконец-то, он стал обладателем Кубка Стэнли, я его поздравляю, также как и всю его команду, в которой он играет, – цитирует ТАСС Путина. – Это большое достижение для его команды в мировом хоккее.

Он выражал желание вернуться даже в Россию, здесь играть, но контрактные его обязательства не позволили ему это сделать. Но, на самом деле, может быть это неплохо для его карьеры.