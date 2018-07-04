"Пусть остается в России". Dallas News - о возможном возвращении Войнова в НХЛ

Журналист "Dallas News" Джош Лайл считает, что "Даллас Старз", а также другие клубы НХЛ не должны заключать контракта с российским защитником Вячеславом Войновым. С 28-летнего игрока недавно были сняты обвинения в домашнем насилии.

- Без сомнений, "Даллас" должен избегать вариантов с Войновым. Как и все остальные команды НХЛ, - сказал Лайл. - Если бы мы жили в вакууме, то им бы интересовался любой клуб, ведь Войнов - это талантливый защитник. Но мы живём в мире, где Вячеслава обвиняют в зверском преступлении. Не дайте ему возможности вернуться в НХЛ. Он выигрывал золотую медаль Олимпиады, Кубок Стэнли. Этого больше, чем достаточно. Пусть Войнов остаётся в России.

Напомним, в НХЛ Войнов выступал в составе "Лос-Анджелес Кингз" с 2011 по 2015 год. Вместе с командой он завоевал два Кубка Стэнли.