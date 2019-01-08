Проворов в топ-10 худших защитников НХЛ. Низкий показатель полезности

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов​ попал в число десяти худших защитников НХЛ по показателю полезности – "-15".

В последнем матче против "Сент-Луиса" 21-летний российский хоккеист заработал показатель полезности "-2", также в его активе два броска и два силовых приема.

Российский защитник в 42 матчах этого сезона заработал "-15" и теперь занимает восьмое место в списке худших игроков лиги в своем амплуа.

Первое место делят партнер Проворова Шейн Гостисбер и защитник "Оттавы" Коди Сеси (оба – по "-20"), третье место занимает игрок "Флориды" Майк Мэтисон ("-18").

"Филадельфия" с 36 очками занимает 15-е место в Восточной конференции.

Все о НХЛ – здесь.