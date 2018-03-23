Проворов в матче с "Рейнджерс" обновил рекорд "Филадельфии"

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов обновил рекорд клуба в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (4:3). 21-летний россиянин принял участие в 157-м матче подряд с начала заокеанской карьеры. Ранее такое достижение не покорялось ни одному из "летчиков".

Предыдущий рекорд принадлежал Крису Териену, который провел 156 игр кряду.

В этом сезоне в активе Проворова 75 матчей, в которых он набрал 34 (13+21) очка при 18 минутах штрафа и коэффициенте полезности "+12".