Проворов - шестой российский защитник, который забил 15 голов за сезон

В матче с "Колорадо" Иван Проворов набрал 2 (1+1) очка и довел свой снайперский счет в текущем сезоне до 15 голов. Защитник "Филадельфии" стал всего шестым российским игроком обороны, которому удалось добраться до этой отметки. На счету Сергея Гончара шесть столь результативных сезонов, у Бориса Миронова, Андрея Маркова, Алексея Житника и Олега Твердовского – по одному. Любопытно, что главный российский защитник-бомбардир в истории НХЛ Сергей Зубов ни разу в карьере не забрасывал более 13 шайб.

До Проворова 15 голов забивали шесть защитников "Филадельфии", в том числе и продолжающий выступление за "летчиков" Шейн Гостисбеер (17 голов в сезоне-2015/16). Рекорд принадлежит Марку Хоу, который шесть раз достигал 15-голевого рубежа, а в сезоне-1985/86 огорчил соперников 24 раза. (Кирилл БУРДАКОВ)

Российские защитники, забивавшие 15 и более голов за сезон