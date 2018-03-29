Проворов - шестой российский защитник, который забил 15 голов за сезон

В матче с "Колорадо" Иван Проворов набрал 2 (1+1) очка и довел свой снайперский счет в текущем сезоне до 15 голов. Защитник "Филадельфии" стал всего шестым российским игроком обороны, которому удалось добраться до этой отметки. На счету Сергея Гончара шесть столь результативных сезонов, у Бориса Миронова, Андрея Маркова, Алексея Житника и Олега Твердовского – по одному. Любопытно, что главный российский защитник-бомбардир в истории НХЛ Сергей Зубов ни разу в карьере не забрасывал более 13 шайб.
До Проворова 15 голов забивали шесть защитников "Филадельфии", в том числе и продолжающий выступление за "летчиков" Шейн Гостисбеер (17 голов в сезоне-2015/16). Рекорд принадлежит Марку Хоу, который шесть раз достигал 15-голевого рубежа, а в сезоне-1985/86 огорчил соперников 24 раза. (Кирилл БУРДАКОВ)
Российские защитники, забивавшие 15 и более голов за сезон
|
Сезон
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
2001/02
|
Сергей ГОНЧАР
|
Вашингтон
|
76
|
26
|
1998/99
|
Сергей ГОНЧАР
|
Вашингтон
|
53
|
21
|
2000/01
|
Сергей ГОНЧАР
|
Вашингтон
|
76
|
19
|
1999/00
|
Сергей ГОНЧАР
|
Вашингтон
|
73
|
18
|
2002/03
|
Сергей ГОНЧАР
|
Вашингтон
|
82
|
18
|
1997/98
|
Борис МИРОНОВ
|
Эдмонтон
|
81
|
16
|
2007/08
|
Андрей МАРКОВ
|
Монреаль
|
82
|
16
|
1995/96
|
Сергей ГОНЧАР
|
Вашингтон
|
78
|
15
|
1997/98
|
Алексей ЖИТНИК
|
Баффало
|
78
|
15
|
2017/18
|
Иван ПРОВОРОВ
|
Филадельфия
|
78
|
15
|
1999/00
|
Олег ТВЕРДОВСКИЙ
|
Анахайм
|
82
|
15
- Сергей Гончар (хоккей)
- Филадельфия Флайерз
- Колорадо Эвеланш
- Андрей Марков
- Иван Проворов
- Борис Миронов