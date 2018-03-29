10:17 | Хоккей — НХЛ

Проворов - шестой российский защитник, который забил 15 голов за сезон


В матче с "Колорадо"  Иван Проворов набрал 2 (1+1) очка и довел свой снайперский счет в текущем сезоне до 15 голов. Защитник "Филадельфии" стал всего шестым российским игроком обороны, которому удалось добраться до этой отметки. На счету Сергея Гончара шесть столь результативных сезонов, у Бориса Миронова, Андрея Маркова, Алексея Житника и Олега Твердовского – по одному. Любопытно, что главный российский защитник-бомбардир в истории НХЛ Сергей Зубов ни разу в карьере не забрасывал более 13 шайб.

До Проворова 15 голов забивали шесть защитников "Филадельфии", в том числе и продолжающий выступление за "летчиков" Шейн Гостисбеер (17 голов в сезоне-2015/16). Рекорд принадлежит Марку Хоу, который шесть раз достигал 15-голевого рубежа, а в сезоне-1985/86 огорчил соперников 24 раза. (Кирилл БУРДАКОВ)

Российские защитники, забивавшие 15 и более голов за сезон

Сезон

Игрок

Клуб

Матчи

Голы

2001/02

Сергей ГОНЧАР

Вашингтон

76

26

1998/99

Сергей ГОНЧАР

Вашингтон

53

21

2000/01

Сергей ГОНЧАР

Вашингтон

76

19

1999/00

Сергей ГОНЧАР

Вашингтон

73

18

2002/03

Сергей ГОНЧАР

Вашингтон

82

18

1997/98

Борис МИРОНОВ

Эдмонтон

81

16

2007/08

Андрей МАРКОВ

Монреаль

82

16

1995/96

Сергей ГОНЧАР

Вашингтон

78

15

1997/98

Алексей ЖИТНИК

Баффало

78

15

2017/18

Иван ПРОВОРОВ

Филадельфия

78

15

1999/00

Олег ТВЕРДОВСКИЙ

Анахайм

82

15

 

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