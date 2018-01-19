Проворов рукой выбил шайбу из ворот. Видео

Необычный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Филадельфией" и "Торонто" (3:2 ОТ). В третьем периоде защитник "Флайерз" Иван Прововров выбил шайбу рукой из ворот, помешав, тем самым, форварду соперников отличиться.

Отметим, что россиянин провел на льду времени больше, чем любой из его партнеров по команде - 24 минуты 5 секунд.