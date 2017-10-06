Проворов не спас "Филадельфию" от поражения в матче с "Кингз"

"Лос-Анджелес" обыграл "Филадельфию" (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По шайбе в этой встрече забросили нападающие Тревор Льюис и Тайлер Тоффоли.

Защитник "Флайерз" Иван Проворов провел 22 минуты на льду, за которые нанес один бросок, провел силовой прием и заблокировал четыре броска соперников. В этом сезоне 20-летний россиянин очков не набирал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Филадельфия" – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Льюис - 1 (Шор, Клиффорд), 26:16 - 1:0. Тоффоли - 1 (Картер, Пирсон), 57:39 - 2:0.

Вратари: Куик - Нойвирт (58:06 - 59:34).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 27 (9+13+5) - 35 (10+8+17).

Наши: - - Проворов (22:43/1/0).

6 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.