Пронгер стал советником "Флориды"

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады Крис Пронгер стал главным советником президента по хоккейным операциям "Флориды", информирует Sportsnet. Сам хоккеист ранее отмечал, что хотел бы занять должность генерального менеджера в одном из клубов.

За свою карьеру Пронгер провел в НХЛ 1167 матчей и набрал 698 (157+541) очков, выступая за "Хартфорд", "Сент-Луис", "Эдмонтон", "Анахайм" и "Филадельфию". Он завершил карьеру в возрасте 39 лет, так как не смог полностью оправиться после сотрясения мозга и травмы глаза.