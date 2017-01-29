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Пронгер прижал Бибера лицом в заградительный щит

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В матче команд Уэйна Гретцки и Марио Лемье в рамках Матча звезд НХЛ-2017 произошел интересный эпизод. Обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Крис Пронгер прижал лицом в заградительный щит популярного канадского певца Джастина Бибера. Этот момент вызвал оживленную реакцию в социальных сетях.

Напомним, что команда Гретцки, за которую выступал Бибер, одержала победу со счетом 5:3. Поп-исполнитель отметился голом и результативной передачей.

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Материалы REN-TV

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