Прогноз Кузнецова: в следующем сезоне Овечкин забросит 50 шайб

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что в следующем сезоне капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин забросит 50 шайб. По словам форварда, это заставит замолчать критиков.

– Скажите, Александр Овечкин уже закончился? – вопрос Кузнецову.

– Я сейчас дам свой прогноз, а вы весной вспомните об этом.

– Слушаю.

– Он забьет пятьдесят голов.

– И толку.

– Мы говорим про то, что сделает Александр, а не вся команда. У него будет 50 шайб. Примерно представляю, кто будет играть с Овечкиным и все, кто считает, что он сдал, замолчат. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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