Продажи продукции НХЛ в России увеличились на 276 процентов после победы "Вашингтона" в Кубке Стэнли

НХЛ наблюдает рост продаж своей продукции в России после победы "Вашингтона" в финале Кубка Стэнли над "Вегасом" (4-1). Лига связывает это с тем, что за "Кэпиталз" играют россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Продажи в России увелчились на 276 процентов по сравнению с маем-июнем прошлого года. Рост в Швеции достигает 60 процентов за счет форварда Никласа Бэкстрема.

В целом продукцию НХЛ во время и после финала Кубка Стэнли стали покупать на 25 процентов больше. Это связано с тем, что зрители не привыкли видеть "Вашингтон" в решающей стадии, а "Вегас" проводил первый сезон.