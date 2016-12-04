15:04 | ХОККЕЙ — НХЛ

При игре 5 на 5 результативнее Проворова только Бернс

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Защитник "Филадельфии" Иван Проворов набрал уже восемь очков при игре 5 на 5. Из игроков обороны результативнее молодого россиянина на данный момент действует только сверхрезультативный Брент Бернс, отметившийся уже 11 очками в полных составах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Защитники НХЛ, лидирующие по числу голов и первых передач при игре 5 на 5

Игрок

Клуб

И

Г

ПП*

О

Брент БЕРНС

Сан-Хосе

25

7

4

11

Иван ПРОВОРОВ

Филадельфия

26

3

5

8

Дастин БАФЛИН

Виннипег

27

2

6

8

Пи.Кей. СУББАН

Нэшвилл

23

3

4

7

Виктор ХЕДМАН

Тампа-Бэй

23

3

4

7

Дэймон СИВЕРСОН

Нью-Джерси

24

3

4

7

Эрик КАРЛССОН

Оттава

25

3

4

7

Тайсон БЭРРИ

Колорадо

23

2

5

7

Ник ХОЛДЕН

Рейнджерс

26

2

5

7

Дуги ХЭМИЛТОН

Калгари

27

2

5

7

* Последние передачи перед результативным броском.

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