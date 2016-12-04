При игре 5 на 5 результативнее Проворова только Бернс

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов набрал уже восемь очков при игре 5 на 5. Из игроков обороны результативнее молодого россиянина на данный момент действует только сверхрезультативный Брент Бернс, отметившийся уже 11 очками в полных составах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Защитники НХЛ, лидирующие по числу голов и первых передач при игре 5 на 5