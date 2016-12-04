При игре 5 на 5 результативнее Проворова только Бернс

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов набрал уже восемь очков при игре 5 на 5. Из игроков обороны результативнее молодого россиянина на данный момент действует только сверхрезультативный Брент Бернс, отметившийся уже 11 очками в полных составах. (Кирилл БУРДАКОВ)
Защитники НХЛ, лидирующие по числу голов и первых передач при игре 5 на 5
|
Игрок
|
Клуб
|
И
|
Г
|
ПП*
|
О
|
25
|
7
|
4
|
11
|
26
|
3
|
5
|
8
|
27
|
2
|
6
|
8
|
23
|
3
|
4
|
7
|
23
|
3
|
4
|
7
|
24
|
3
|
4
|
7
|
25
|
3
|
4
|
7
|
23
|
2
|
5
|
7
|
26
|
2
|
5
|
7
|
27
|
2
|
5
|
7
* Последние передачи перед результативным броском.
- Нью-Джерси Дэвилз
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Оттава Сенаторз
- Сан-Хосе Шаркс
- Виннипег Джетс
- Филадельфия Флайерз
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Колорадо Эвеланш
- Нэшвилл Предаторз
- Калгари Флэймз
- Дастин Бафлин
- Пи-Кей Суббан
- Эрик Карлссон
- Брент Бернс
- Иван Проворов
- Виктор Хедман
- Тайсон Бэрри
- Ник Холден
- Дуги Хэмилтон
- Дэймон Сиверсон