Президент "Питтсбурга: "Должны постараться выиграть Кубок Стэнли еще пару раз"

Президент "Питтсбурга" Дэвид Морхаус выразил уверенность в том, что клуб может стать обладателем Кубка Стэнли еще несколько раз. По его словам, цель "Пингвинз" – повторить успех минувшего сезона. Напомним, что "пингвины" в новейшей истории выигрывали трофей в 2009, 2016 и 2017 году.

– Я думаю, что мы можем еще несколько раз выиграть Кубок Стэнли, – приводит Nhl.com/ru слова Морхауса. – У нас лучший владелец, лучший генеральный менеджер, лучший тренер и лучшие игроки. Наша задача заключается в том, чтобы повторить успех минувшего сезона. Это чрезвычайно сложно сделать, но мы должны постараться и выиграть Кубок еще пару раз.