Президент "Калгари": "Травмы причиняют Ягру слишком много боли"

Президент "Калгари" Брайан Бурк считает, что нападающему Яромиру Ягру тяжело дается этот сезон из-за травм и возраста. Руководитель не уверен, что 45-летний чех подпишет контракт с другим клубом НХЛ в случае, если "Калгари" расторгнет соглашение. В этом сезоне Ягр провел 22 матча в регулярном чемпионате и набрал 7 (1+6) очков.

– Если будет возможность, то Ягр выйдет на лед уже в следующем матче, – цитирует Sportsnet Бурка. – Он классный парень, хорошо играл. Но травмы причиняют ему слишком много боли. Не забывайте, он пропустил тренировочный лагерь и поздно вкатился в сезон. Для 45-летнего игрока это целое испытание.

Не знаю, подпишет ли он контракт с другой командой. Не думаю, что такое произойдет. У него есть все – чемпионские перстни, трофеи, титулы, рекорды. Это была прекрасная карьера.