Президент ИИХФ надеется, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде-2022

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в интервью TSN выразил надежду на то, что игроки их Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпиаде-2022, которая состоится в Пекине.

Хоккеисты из североамериканской лиги пропустят Игры-2018 впервые после Олимпиады-1994. Руководство НХЛ не достигло соглашения с Международным олимпийским комитетом (МОК) по данному вопросу.

Напомним, что действующее коллективное соглашение между лигой и профсоюзом игроков (NHLPA) было подписано между сторонами в январе 2013 года после локаута, начавшегося в сентябре 2012 года.

Срок его действия истекает 15 сентября 2022-го. В свою очередь Олимпиада запланирована на период с 4 по 20 февраля этого же года.