Президент "Флориды": "Киселевич зарекомендовал себя как надежный игрок"

Президент "Флориды" Дэйл Таллон оценил игровые качества защитника Богдана Киселевича и отметил, что россиянин окажет хорошее влияние на молодых игроков клуба. Напомним, что сегодня с 28-летним хоккеистом был подписан однолетний контракт.

– Богдан – серьезный защитник, который добавит глубину на нашей синей линии, – цитирует сайт клуба Таллона. – Он зарекомендовал себя как надежный игрок на международной арене и в КХЛ. Он имеет способность быть стабильным и окажет хорошее влияние на наших молодых защитников.​