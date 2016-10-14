00:55 | ХОККЕЙ — НХЛ

Презентация нового клуба НХЛ из Лас-Вегаса перенесена на 22 ноября

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Презентация названия и логотипа нового клуба НХЛ из Лас-Вегаса перенесена с 18 на 22 ноября, сообщил на своей странице в твиттере журналист Sports Illustrated Алекс Прюитт. При этом он отметил, что и новая дата может измениться. Ранее владелец клуба Билл Фоули подчеркивал, что название и логотип уже доработаны, и осталось лишь определится с дизайном выездной формы. Название команды будет выбрано из трех: "Голден Найтс" ("Золотые рыцари"), "Сильвер Найтс" ("Серебряные рыцари") или "Дезерт Найтс" ("Рыцари пустыни").

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