Представлен шлем вратаря "Далласа" Худобина на сезон-2018/19

Вратарь "Далласа" Антон Худобин будет выступать в сезоне-2018/19 в новом шлеме. Фото InGoal Magazine

Вратарь "Далласа" Антон Худобин будет выступать в сезоне-2018/19 в новом шлеме, информирует клубная пресс-служба.

"Старз" объявили о подписании контракта с 32-летним голкипером 1 июля. Соглашение между сторонами рассчитано на 2 года. По его условиям зарплата россиянина составит 2,5 миллиона долларов в год.

Предыдущим клубом Худобина был "Бостон", который он покинул в качестве свободного агента. Он провел в НХЛ 147 матчей (135 в старте). Он имеет следующие показатели: 2,47 в среднем пропущенных шайб и 91,5 процентов сэйвов.