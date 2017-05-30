23:10 30 мая | ХОККЕЙ — НХЛ

Представители "Нью-Джерси" встретились с одним из фаворитов драфта НХЛ-2017

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Представители "Нью-Джерси" встретились с одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ-2017 Ноланом Патриком.

Встреча состоялась на драфт-комбайне, который проходит в Баффало. Во вторник "Дэвилз" проведут беседу с нападающим Нико Хиширом. Напомним, что "дьяволы" обладают правом первого выбора на драфте.

На этой неделе у 18-летнего Патрика запланировано 13 интервью с руководителями клубов НХЛ.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Я помню Вяльбе стройной

Ошибок в текстах у вас всё больше и больше. ПОЗОР!!!

08:22

marksan

Хоть поняли, что в заголовке написали?

06:38

igogohruhru

заголовок непорюски

23:32 30 мая