Представители "Нью-Джерси" встретились с одним из фаворитов драфта НХЛ-2017

Представители "Нью-Джерси" встретились с одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ-2017 Ноланом Патриком.
Встреча состоялась на драфт-комбайне, который проходит в Баффало. Во вторник "Дэвилз" проведут беседу с нападающим Нико Хиширом. Напомним, что "дьяволы" обладают правом первого выбора на драфте.
На этой неделе у 18-летнего Патрика запланировано 13 интервью с руководителями клубов НХЛ.
Я помню Вяльбе стройной
Ошибок в текстах у вас всё больше и больше. ПОЗОР!!!
08:22
marksan
Хоть поняли, что в заголовке написали?
06:38
igogohruhru
заголовок непорюски
23:32 30 мая