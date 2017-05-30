Представители "Нью-Джерси" встретились с одним из фаворитов драфта НХЛ-2017

Представители "Нью-Джерси" встретились с одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ-2017 Ноланом Патриком.

Встреча состоялась на драфт-комбайне, который проходит в Баффало. Во вторник "Дэвилз" проведут беседу с нападающим Нико Хиширом. Напомним, что "дьяволы" обладают правом первого выбора на драфте.

На этой неделе у 18-летнего Патрика запланировано 13 интервью с руководителями клубов НХЛ.