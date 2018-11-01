Представитель НХЛ сделал заявление по ситуации с Войновым

Заместитель главы НХЛ Билл Дэйли рассказал о ситуации с российским защитником Вячеславом Войновым.
- Войнов обратился в НХЛ с заявлением на то, чтобы его статус в лиге изменился. Мы собираем документы по делу, проводим расследование. Я пока не могу сказать, сколько времени все это займет, и каков будет итог. Но как только мы закончим – сразу объявим о своем решении. (Игорь Еронко)
Почему Войнову так и не разрешили играть в НХЛ?
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/rossiyskiy-zaschitnik-vyacheslav-voynov-poka-ne-poluchil-razreshenie-vernutsya-v-nhl-intervyu-billa-deyli-domashnee-nasilie-1455402/
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