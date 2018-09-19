Предсезонные матчи НХЛ: ассист Ковальчука, голы Чеховича и Голдобина

В НХЛ минувшей ночью состоялись предсезонные матчи.

НХЛ

Контрольные матчи

"Торонто" - "Оттава" - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

"Аризона" и "Лос-Анджелес" провели два матча разными составами. В одном из них Илья Ковальчук набрал одно очко за голевую передачу.

"Лос-Анджелес Кингз" (Лос-Анджелес) - "Аризона Койотс" (Глендейл) - 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Голы: Паник - 1 (бол., Степан, Экман-Ларссон), 4:49 - 0:1. Хиностроза - 1 (бол., Келлер, Димерс), 12:52 - 0:2. Гальченюк - 1 (Экман-Ларссон, Келлер), 18:42 - 0:3. Гальченюк - 2 (бол., Экман-Ларссон, Степан), 21:44 - 0:4. Картер - 1 (Пирсон, Уокер), 26:51 - 1:4. Картер - 2 (бол., Амадио, Клейг), 42:55 - 2:4.

Вратари: Кэмпбелл (Будай, 29:42, 58:28 - 59:43) - Раанта (Миска, 40:00).

Броски: 31 (10+15+6) - 29 (6+13+10).

19 сентября. Лос-Анджелес. Staples Center.

"Лос-Анджелес Кингз" (Лос-Анджелес) - "Аризона Койотс" (Глендейл) - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Голы: Перлини - 1 (бол., Стром, Истерли), 4:20 - 0:1. Мартинес - 1 (бол.), 15:14 - 1:1. Гарлэнд - 1 (Перлини, Истерли), 21:32 - 1:2. Даути - 1 (Реддекопп, Иафалло), 44:42 - 2:2. Шнарр - 1 (Мерфи, Истерли), 45:23 - 2:3. Браун - 1 (бол., Копитар, Ковальчук), 51:05 - 3:3. Круз - 1 (Иафалло, Кемпе, Арчибальд, Мерфи), 58:42 - 3:4.

Вратари: Куик (Петерсен, 30:06, 59:07) - Кюмпер.

Броски: 41 (16+10+15) - 25 (8+10+7).

Наши: Ковальчук - -.

19 сентября. Лос-Анджелес. Staples Center.

."Сан-Хосе" -"Анахайм" - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

У "Сан-Хосе голом отметился российский нападающий Иван Чехович.

"Ванкувер Кэнакс" (Ванкувер) - "Эдмонтон Ойлерз" (Эдмонтон) - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Пульюярви - 1 (Беннинг), 9:10 - 0:1. Рэтти - 1 (бол., Ямамото, Бенсон), 21:24 - 0:2. Берчи - 1 (Хорват, Эрикссон), 24:56 - 1:2. Джонс - 1 (Стром), 43:43 - 1:3. Голдобин - 1 (бол., Хорват, Петтерссон), 45:14 - 2:3. Рэтти - 2, 53:10 - 2:4.

Вратари: Нильссон (57:59) - Тэлбот (Монтойя, 40:00).

Броски: 37 (9+14+14) - 28 (8+13+7).

Наши: Голдобин - -.

19 сентября. Ванкувер. Rogers Arena.

У "Ванкувера" один из голов в активе российского форварда Николая Голдобина.

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