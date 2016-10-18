Прайс пропустит матч с "Питтсбургом"

Главный тренер "Монреаля" Мишель Террьен подчеркнул, что вратарь Кэри Прайс не сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом". По словам специалиста, голкипер, пропустивший две предыдущие встречи из-за простуды, не успел полностью восстановиться.

- Он еще не готов на сто процентов, - приводит официальный сайт НХЛ слова Террьена. - Он очень сильно простудился. Когда у тебя такой вирус, ты не можешь встать на ноги за 24 часа. Так что мы движемся постепенно, шаг за шагом. Посмотрим, остались ли у него силы. Он потерял в весе.

Сейчас он чувствует себя лучше, но это только один шаг. Прайс в воскресенье работал в зале. В понедельник он выходил на лед. Это хорошие новости. Он движется в правильном направлении. Это вселяет оптимизм.