08:45 | ХОККЕЙ — НХЛ

Прайс пропустит матч с "Оттавой" из-за простуды

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Главный тренер "Монреаля" Мишель Террьен подчеркнул, что на данный момент команда не может рассчитывать на вратаря Кэри Прайса. По словам специалиста, у голкипера сильная простуда. Прайс не выйдет на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Оттавой".

- У него сильная простуда, - приводит официальный сайт НХЛ слова Террьена. - Его хорошо лечат. Больше мы сейчас ничего сделать не можем. У нас несколько человек уже болели на днях, но у него очень тяжелый случай. Он в хороших руках.

Конечно, мы поможем ему во время тренировок, когда он сможет заниматься. Возможно, это произойдет в ближайшие 24 часа. Может, в ближайшие двое суток. Никто не знает. Самое главное, что у него есть хорошие лекарства и он отдыхает.

Важно, что Монтойя дал нам шанс победить в первом матче. В игре команды всегда будут ошибки. У каждой команды будет определенное количество голевых моментов. А если твой вратарь выручает команду, то она играет уверенно. Именно так играл Монтойя.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/carey-price-remains-home-with-flu-fever/c-282679776

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